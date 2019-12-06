Alman basını NATO'nun yeni 'baş düşmanı'nı açıkladı

Alman Die Welt gazetesi, NATO'nun baş düşmanının Rusya değil Çin olduğunu belirtti.

NATO'da devam eden krizi değerlendiren Alman Die Welt gazetesi, ittifakın baş düşmanının Rusya değil Çin olduğunu öne sürdü.

Gazetede yayınlanan makalenin yazarına göre, askeri-politik blokta Çin’in rolü hakkında bir fikir birliği bulunmuyor. ABD, Çin’i düşman olarak görürken, bu pozisyonu paylaşmayan Almanya ile Fransa bu ülkeyi sadece ekonomik bir güç olarak değerlendiriyor.

Sputnik'in aktardığı habere göre, makalenin yazarı, Almanya ile Fransa’nın, Avrupa ekonomisine yatırım yaparak oradaki politik etkiyi ‘satın almak’ isteyen Pekin’in yarattığı tehlikeyi küçümsediğini, Çin’in okyanuslar üzerindeki etkisini yaymak için başarıyla çalıştığını ve bunun sonucunda uluslararası deniz nakliye hatlarına erişimin kontrolünü alabileceğine dikkat çekti.

Çin’in oldukça iyi silahlanmış askeri gücününe vurgu yapan yazar, Avustralya, Güney Kore ve Japonya’nın güvenliğini sağlayan güç durumundaki ABD’nin rolünün giderek şüpheli hale geldiği belirterek, tüm bunların Avrupa için dramatik sonuçlar doğurabileceğini söyledi.