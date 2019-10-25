AKP’li Ünal: 100 yıl Türkiye’nin sınır sorunu kalmamıştır

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, ‘Önümüzdeki 100 yıl Türkiye’nin bir sınır sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin bölünmesiyle ilgili bir meselesi de kalmamıştır’ dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Türkiye’nin sınırlarının ABD, Rusya ve Avrupa Birliği nezdinde teminat altına alındığını ileri sürdü.

Kahramanmaraş'ta büyükşehir belediyesinin düzenlediği kitap fuarına katılan Ünal burada gazetecilere yaptığı açıklamada “Önümüzdeki 100 yıl Türkiye’nin bir sınır sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin toprak bütünlüğü sorunu kalmamıştır. Türkiye’nin bölünmesiyle ilgili bir meselesi de kalmamıştır. Özellikle Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatı Türkiye’nin sınır güvenliği sorununu önümüzdeki 100 yıl çözmüştür. Türkiye’den talep eden bir takım çapulcu, bölücü, paçavra ve terörist bozuntuları da artık tarihin çöplüğünde yerini almıştır. Türkiye, Amerika-Rusya-Avrupa Birliği nezdinde Türkiye’nin sınırlarını teminat altına almıştır" dedi.

CHP’yi hedef alan Ünal, “Suriye’de kahraman Türk ordusuyla terörle mücadele eden Suriye Milli Ordusu'ndan rahatsız oluyorlar ama oradaki YPG’ye karşı, PYD’ye karşı en ufak bir rahatsızlıkları yok. Bizim siyasetçi olarak kendisini tanımlayan CHP içerisinde bir takım zihinler, buna Kemal Kılıçdaroğlu da dahil milli mesele ile siyasi mesele arasındaki ayrımın farkında değillerdir. Bunun adı siyaset değildir. Bu mesele milli bir mesele, milletimiz de bu meselenin hamdolsun arkasında” diye konuştu.