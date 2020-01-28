AKP'li Erdoğan, İdliblilere briket konut vaat etti

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal'de yaptığı konuşmada İdlib'den Türkiye sınırlarına giren insanlar için "kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınaklara yerleştireceğiz" dedi.

Senegal'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İdlib'den Türkiye sınırlarına giren insanlar için "kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınaklara yerleştireceğiz" dedi.

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall ile ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan şunları kaydetti: "İdlib'de de sınırlarımıza doğru bir hareketlenme sözkonusu. Tedbirimizi alıyoruz. Kış orada çok daha şiddetli. Oradaki kardeşlerimizi çadırlara değil de briket barınma yerleri yapalım dedik. Onlar süratle yapılıyor. Süreci orada da hassassiyetle takip ediyoruz. Temennimiz İdlib'in barışla sona erdirilmesi."

Dün ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soru üzerine Erdoğan "Sayın Trump ile dün akşam yaptığımız görüşme aslında Trump'ın bizlere biz nezaket telefonuydu. Bu da Elazığ ve Malatya'daki deprem. 41 vatandaşımızın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 1600 civarında yaralının olduğu bir depremdi. Enkazların altından çok sayıda vatandaşımızın kurtarılması da bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi" dedi.

'LİBYA VE İDLİB'İ KONUŞTUK'

Erdoğan şunları söyledi:

"Gerek köy ve mahallelerde, gerek merkezlerde inşaatların planlanması Bakanlığımız tarafından yapıldı. Kış mevsimine girmemiz nedeniyle vatandaşlarımızın ihtiyaçları karşılanıyor. Sayın Trump'ın bu noktada araması bir nezaketti, biz de kendilerine teşekkür ettik. Herhangi bir sıkıntımız olursa haberleşiriz dedik. Libya'yı, İdlib'i konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuşma fırsatını bulduk. Libya'da bugünden yarına bu iş çözülür dersek yanlış olur. Dün yapılması gerekli olan toplantılarda yine Hafter geleceğini söylediği Tunus'a gelmedi. Moskova'dan da kaçtı. Berlin'de otel odasına saklandı. Hafter'in işi çözmek gibi bir derdi yok. Tam aksine Wagner diye bir güç var arkasında. Bunlar lejyonerler. Abu Dabi yönetiminin parasını sağladığı lejyonerler. Bunlar Hafter'i ayakta tutuyor, kendisi de lejyoner."