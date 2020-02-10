AKP Sözcüsü Çelik: Gözlem noktalarından çekilme sözkonusu değil

AKP Sözcüsü Çelik, Suriye'nin İdlib bölgesindeki gözlem noktalarından çekilmenin sözkonusu olmadığını söyledi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik partisinin MKYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında konuşuyor.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları şöyle:

-(Suriye) "Rejimin sistemli şekilde saldırıları söz konusudur."

- "Şehitlerimizin kanı yerde kalmadı. Karşı tarafa verilen zaiyat kat be kat fazladır."

- "Gözlem noktalarından çekilme sözkonusu değil."

- "Sınırlarımızın ötesinde ne işimiz var deniyor. Türkiye'nin 30 kilometrelik bir derinlik kurması sınırlarımızın güvenliği içindir."

- "Bu derinliğin yaratılması Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadelesi açısından bir zorunluluktur."

- "Kimsenin toprağında gözümüzün olmadığını amacımızın sınır güvenliğini korumak ve terörle mücadele olduğunu ifade ettik."

- "Cumhurbaşkanımız ilgili kurumlara gerekli talimatları vermiştir. Kararlılığın nasıl icra edileceği netleştirilmiştir."

- "Biz Suriye konusuyla uğraşırken yeni bir Suriye olmasın dediğimiz Libya konusunda da hassasiyetimizi belirtmek istiyoruz."

- "Bazı ülkelerin Hafter'e silah göndermesi buradaki ateşkes çabalarını baltalamaktadır."

- "Bazı ülkelerin bazı hesaplarla Libya'yı ikinci bir Suriye haline getirmek istemesi gözardı edilmemelidir."

- (Putin'le görüşme olacak mı?) "Cumhurbaşkanımızın Putin'le görüşmesi her zaman mümkündür."

- (Rusya'dan gelen heyetle görüşme) "Görüşmelerde somut bir gelişme yok."

- "Rejim ihlal ettiği çizgiye geri çekilinceye dek TSK çalışmalarına devam edecek."

- (Yeni bir operasyon gündem de mi?) "Zaten şu anda gönderdiğimiz bu takviyeler ve tahkimat rejimin ihlal ettiği sınırlara çekilmesine yönelik olarak bir operasyondur. Askerlerimize yapılan saldırı bir operasyonu gerektirir. Verilen karşılıklar bir operasyondur. Ama biz herhangi bir mevkiyi ele geçirmek için bir operasyon yapmıyoruz. Meşru müdafaa kapsamında karşılık veriyoruz."

- (NATO'nun 5. maddesi) "5. madde ile ilgili özel bir değerlendirmem yok. Ama NATO ile iştişarelerimiz sürüyor. NATO doğası gereği Türkiye'nin yanında durmalı."