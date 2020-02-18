AKP Sözcüsü Çelik: Askeri hazırlıkları yaptığımız Rus tarafına iletildi

AKP Sözcüsü Ömer Çelik Moskova’da Türk ve Rus heyetler arasındaki İdlib görüşmelerine ilişkin ‘gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız karşı tarafa iletildi’ dedi.

Moskova’da Türk ve Rus heyetleri arasında İdlib'e dair iki gün süren görüşmeler sona erdi.

AKP Genel Merkezi'ndeki toplantının ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik konuya ilişkin gazetecilerin sorusuna verdiği yanıtta “gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi” dedi.

Çelik görüşmelerin iki gün sürdüğünü belirterek “Arkadaşlar 2 gün üst üste bu görüşmeyi yaptılar. Türkiye’nin bu konudaki tezlerini açık ve net bir şekilde söylediler. Bizim İdlib’de rejimin bu saldırganlığına karşı, rejim Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekilde önceki sınırlarına çekilmezse, yani Soçi Mutabakatına uygun bir pozisyon almazsa bunu tahakkuk ettirmek için gerekli askeri hazırlıkları yaptığımız açık ve net bir şekilde karşı tarafa iletildi. Bu konudaki yaklaşımımız birincisi terörle mücadele için zorunlu bir yaklaşımdır, milli güvenliğimiz için zorunlu bir yaklaşımdır, insani bir felaketin önlenmesi için zorunlu bir yaklaşımdır. Bu çerçevede bu iletildi. Heyet döndüğü zaman da zaten kapsamlı bir rapor verecekler. Ondan sonra yeniden değerlendirme yaparız” diye konuştu.



Çelik'in AKP Genel Merkezi önünde gazetecilere yaptığı açıklamalardan satırbaşları şöyle:

- "Bugün 55 milletvekili arkadaşımız katıldı, önümüzdeki hafta devam edecek. Çeşitli illerden arkadaşlarımızın görüş ve değerlendirmeleri oldu."

- "Yunanistan Cumhurbaşkanı'nın vahim bir açıklaması var. Müslüman Türk azınlığın tarihsel kimliğini reddeden bir açıklama. Bu yaklaşımlar konusunda AİHM Yunanistan'ı defalarca mahkum etti. Yunanistan bir AB üyesi olmasına rağmen Batı Trakya yaklaşımını değiştirmiyor. Hiç kimsenin tarihsel kimliği değiştirmeye gücü yetmez. Bu yaklaşımı vahim ve ırkçı bir yaklaşım olarak görüyoruz. Müslüman Türk azınlık Yunan demokrasisi için bir zenginliktir. Demokratik ortama katkı verdikleri her zaman görülmüştür."

- "Çin'de Uygur Türkleri ile ilgili olarak çok sayıda olumsuz haber yansıyor. Bu haberlerden kaygı ve üzüntü duyduğumuzu ifade ediyoruz. Yakın zamanda Çin'e resmi bir heyet ziyarette bulunacak. Bu ziyaretin şeffaf olmasını ve istediğimiz yerlerin ziyarete açılması gerektiğini ifade ediyoruz."

- (İş Bankası hisseleri) "Bunu geçen hafta ayrıntılı bir şekilde değerlendirdik. Bu hisselerden ortaya çıkan aidatların Tarih ve Dil kurumuna ödenmediği ortaya çıkmıştı. Bu iki kurum da mahkemeye giderek almıştı. Atatürk milletimizin ortak bir değeridir. Atatürk'e ait bir değerin de devlet tarafından temsil edilmesi daha uygundur diye düşünüyoruz."

- (Darbe söylentileri) "Kışkırtıcılık yapanlar var. Seçilmiş Cumhurbaşkanı'nı örgüt lideri gibi göstermeye çalışanlar var. Dışarda bir kuruluşun yaptığı rapor içeride belirli kesimler tarafından gündemleştirildi. Aslında Cumhrubaşkanımız bu konularla ilgili olarak bu toplantıda net bir değerlendirme yaptı. Bütün bu gündemlerin darbe tehlikesi hazırlığı varmış gibi gündemlerin Türkiye'yi ana hedeflerinden saptırmaya dönük bir yaklaşım olduğunu söyledi. Türkiye'nin enerjisini darbe ile meşgul etmek hedeflerinden uzaklaştırmak demektir. TSK'nın içinde demokrasiye bağlı subaylar darbecilere karşı güçlü bir duruş sergilemiştir. Böyle bir gündem yoktur. Darbe tartışması Türkiye için lüzumsuz bir gündemdir."

- "TSK kendisine verilen görevleri kahramanca yerine getiriyor. Suriye'de büyük operasyonlara imza atıyor. Darbe söylentileri çıkarmak dışarıya bakması gereken devletin gözünü ve aklını içe kapatmaya yönelik bir gayrettir. Devletin bütün kurumları demokrasiye bağlılıklarını gösterdi."

- "CHP Genel Başkanı, PYD, Esad için dış güçlerin maşası diyemedi. Ama Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı için bunu söylüyorsa söylerken aynaya bakıyor demektir. Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanını hedef almak sıradan bir demokratik eleştiri olarak değerlendirilemez. Biz CHP Genel Başkanı'ndan Cumhurbaşkanımızın vizyonunu anlamasını beklemiyoruz. Biz bu gündemle kamuoyunu meşgul etmek istemiyoruz."