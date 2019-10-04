Aklın yolu bir: Trump kendi havuz medyasını istedi

ABD Başkanı Donald Trump, ‘yalan haber’le suçladığı basın kurumlarına karşı Amerika'nın ‘kendi televizyon kanalını’ kurması gerektiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir konuşmada “yalan habercilikle” suçladığı CNN’e karşı ABD’nin “kendi televizyon kanalını” kurması gerektiğini söyledi.

MEVCUT PROPAGANDA KANALLARI ‘PEK İYİ GİTMİYOR’

“Yalan habercilik” ithamını gündeme tekrar getiren Trump, Soğuk Savaş dönemi kurulan propaganda kanalı Özgür Avrupa Radyosu ve Amerikanın Sesi’ne dair “Bunları ülkemizi güçlendirmek için kurduk ama çok iyi gitmiyor” dedi. Trump, “Kendi medya kuruluşumuzu kurmalı ve gerçek haberler vermeliyiz. CNN o kadar kötü ki. Ülkemiz için çok kötü” dedi.

AMERİKA’NIN SESİ: BİZ DAHA BURADAYIZ

Konuyu haberleştiren Amerika’nın Sesi, Trump’ın açıklamasında kendilerini yeterli görmemesine takıldı. Trump’ın konuşmasında Özgür Avrupa Radyosu’ ve Amerikanın Sesi’nden bahsederken geçmiş zamanlı konuşmasından rahatsız olan Amerika’nın Sesi, kendi yayın politikası savunduğu haberde “Başkan Trump’ın iki medya kuruluşu hakkında neden geçmiş zamanlı ifade kullandığı net değil. VOA Beyaz Saray muhabirleri düzenli olarak Başkan’a ABD dış politikası konusunda sorular yöneltiyor. Başkan Trump’ın bu konuşmasından saatler önce VOA Beyaz Saray muhabiri Taleban’la barış görüşmeleri konusunda Trump’a bir soru yöneltmişti.” dedi.

Amerka’nın Sesi Direktörü Amanda Bennett’se dün yaptığı yazılı açıklamada “VOA her zaman çok sayıda ülkeye başka türlü erişemeyecekleri nesnel, güvenilir haber ve bilgileri aktarmak ve Amerika’nın hikayesini dünyaya anlatmak misyonuyla gurur duymuştur, halen de duymaktadır” dedi.