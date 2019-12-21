Akdeniz'de şiddetli yağış ve rüzgar: İspanya'da 4, Portekiz'de 3 kişi öldü

Akdeniz'in batısında şiddetli yağış ve rüzgarlar İspanya ve Portekiz'de toplam 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Portekiz ve İspanya'da kötü hava şartları son iki günde 7 kişinin ölümüne neden oldu.

Sputnik'te yer alan habere göre, İspanya’nın kuzeyindeki Galisya ve Astruias bölgelerinde sele kapılan 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ülkenin güneybatısındaki Punta Umbria plajında ise sörf yapan 68 yaşındaki bir Hollanda vatandaşı şiddetli rüzgarın etkisiyle oluşan dev dalgaların arasında boğularak can verdi.

Kötü hava şartlarından dolayı Galisya, Cantabria ve Asturias bölgelerinde çok sayıda yerleşim yerinde ev ve iş yerlerini su bastı, arabalar sürüklendi, ağaçlar devrildi, tren seferleri aksadı, yollar trafiğe kapandı.

Galisya bölgesinde açık alandaki tüm spor etkinliklerinin ertelendiği kaydedildi.

Şiddetli yağış ve rüzgar Portekiz'de de 3 kişinin ölümüne neden oldu.

Sivil Koruma ekipleri, ülke genelinde son 48 saat içinde yaklaşık 7 bin olaya müdahale edilip yardım ulaştırıldığını, selden etkilenen 77 kişinin evlerinden tahliye edildiğini belirtti.

Kuzeydeki Porto kentindeki Douro nehrinde su seviyesinin 1,5 metre yükseldiği ve yetkililerin alarma geçtiği duyuruldu.