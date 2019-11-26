Akdeniz ülkelerinde şiddetli yağışlar: 9 kişi yaşamını yitirdi

Yunanistan, İtalya ve Fransa'da haftasonu yaşanan şiddetli yağışlar, sel ve toprak kaymalarına neden olurken, üç ülkede sel sonucunda toplam 9 kişi yaşamını yitirdi. Kuzey İtalya'da yağışlar sonucunda bir üst geçit çöktü.

Avrupa'nın Akdeniz ülkelerinde haftasonu görülen şiddetli yağışlar, hayatı felç etti.

Guardian'da yer alan habere göre, Kuzey İtalya'da bir üstgeçit, şiddetli fırtına nedeniyle çökerken, Fransa'nın Var ve Alpes-Maritimes bölgelerinde 4 bin 500 eve elektrik verilemedi. Puy-de-Dôme ve Gironde bölgelerinde ise yoğun sel uyarısı yapıldı.

9 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Fransız Rivierası'nda ( Côte d’Azur) yaşanan sel nedeniyle dört kişi yaşamını yitirirken, iki kişinin de kayıp olduğu belirtildi.

Yunanistan'da ise 50'li yaşlarda iki kişi, bulundukları teknenin fırtına nedeniyle alabora olması sonucunda yaşamını yitirirken, Atina'nın batısında bulunan Kineta adlı sahil kasabasında ise bir kişinin kayıp olduğu kaydedildi. Rodos Adası'nda da 2 kişinin şiddetli fırtına nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

İtalya'da da bir kadın, ülkenin kuzeybatısında bulunan Bormida nehrinin yağış nedeniyle taşması sonucunda arabasının sürüklenmesi sonucunda yaşamını yitirdi.