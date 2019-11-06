Akar: Bağdadi’nin yerini bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CNN International’a yaptığı açıklamada IŞİD lideri Bağdadi’nin yerini ABD operasyonu öncesinde bilmediklerini söyledi. Akar Bağdadi'nin eşinin yakalanmasıyla ilgilli ayrıntıları ise yakında açıklayacaklarını belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN International’a yaptığı açıklamada IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin yerini ABD’nin operasyonu öncesinde bilmediklerini söyledi.

Akar, bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Bağdadi’nin eşinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları ise yakında açıklayacaklarını belirtti. Akar ayrıca “Avrupa’dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz” dedi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Akar’ın bugün CNN International’da TSİ 18.00’de Becky Anderson’ın sorularını yanıtlayacağını duyurmuştu. Bakanlığın Twitter hesabından daha sonra yapılan açıklamada mülakatın yarına ertelendiği belirtildi. Ertelemenin nedenine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.