Akar: Bağdadi’nin yerini bilmiyorduk

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar CNN International’a yaptığı açıklamada IŞİD lideri Ebubekir Bağdadi’nin yerini ABD’nin operasyonu öncesinde bilmediklerini söyledi.
Akar, bugün AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan Bağdadi’nin eşinin yakalanmasıyla ilgili ayrıntıları ise yakında açıklayacaklarını belirtti. Akar ayrıca “Avrupa’dan gelen DEAŞ üyelerini ülkelerine göndereceğiz” dedi.
Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, Akar’ın bugün CNN International’da TSİ 18.00’de Becky Anderson’ın sorularını yanıtlayacağını duyurmuştu. Bakanlığın Twitter hesabından daha sonra yapılan açıklamada mülakatın yarına ertelendiği belirtildi. Ertelemenin nedenine ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın, CNN International kanalında Becky Anderson’a vereceği mülakat yarına ertelenmiştir.#MSB #HulusiAkar
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 6, 2019