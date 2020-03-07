Akar: 15 Mart’tan itibaren Rusya'yla M4'te ortak devriyeye başlayacağız

Milli Savunma Bakanı Akar, Moskova'da imzalanan mutabakata ilişkin, '15 Mart’tan itibaren M4'te ortak devriyeye başlayacağız. Karayolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun esasları üstünde çalışmaya başladık' dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile birlikte dün Suriye sınırının sıfır noktasındaki birliklerde incelemelerde bulundu.

İncelemelerinin ardından İdlib’deki faaliyetlerin sevk ve idare edildiği Hatay'daki 2. Ordu Taktik Komuta Yeri’ne geçen Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla’dan brifing aldı. Brifing sonrası Akar başkanlığında son gelişmelerin ve sahadaki durumun ele alındığı toplantı gerçekleştirildi.

Uzun süren toplantı sonrasında değerlendirmelerde bulunan Akar, "Karşılıklı mutabakatlardan doğan tüm sorumluluklarımızı garantör ülke olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yerine getirdik, getirmeye devam ediyoruz" diye konuştu.

Türkiye ile Rusya arasındaki yapıcı iş birliğinin devam ettiğini belirten Akar, şunları söyledi:

"5 Mart’ta Moskova’da imzalanan mutabakatla ateşkes sağlandı. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, barışa giden yolda İdlib’de siyasi çözümle ilgili önemli bir adım atıldı. Bu ateşkesle rejimin ülkemizin ve bölgenin güvenliğini tehlikeye atan ve insanlık dramına sebep olan saldırılarını durdurması sağlandı. Mutabakat kapsamında 15 Mart’tan itibaren M4 karayolunda ortak devriyelere başlayacağız. Kara yolu boyunca tesis edilecek güvenli koridorun usul ve esasları üzerinde çalışmaya başladık. Bu kapsamda hafta başında bir Rus askeri heyeti Ankara’ya gelecek. Beklentimiz, ateşkesin kalıcı olması, akan kanın durdurulması, yüzde 81’i kadın ve çocuk olan, yerlerinden, yurtlarından edilen 1 milyonun üzerinde masum insanın dönüşleri için ortamın sağlanmasıdır."

Akar, "Ateşkes ihlaline karşı caydırıcı bir güç olmaya devam edeceğiz. Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana herhangi bir ihlal söz konusu olmadı. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ayrıca birliklerimize, gözlem noktalarımıza ve mevzilerimize yapılacak saldırılara karşı meşru müdafaa kapsamında en şiddetli karşılığı tereddüt etmeden vereceğimizi de herkesin bilmesini isteriz" açıklamasında bulundu.