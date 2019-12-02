Airbus'ta 'sanayi casusluğu' gerekçesiyle işten çıkarma

Airbus 'casusluk' gerekçesiyle 16 kişiyi işten çıkardığını açıkladı.

Airbus, Alman ordusuyula ilgili projelere ait ellerinde olmaması gereken gizli dökümanlara sahip oldukları gerekçesiyle 16 kişinin işine son verdiğini açıkladı.

Haftalık haber dergisi Welt am Sonntag'ın ilk olarak yayınladığı haberin ardından şirket olayı doğruladı.

Havacılık devinin eylül ayında Alman ordusunun iki alım ihalesine ait dökümanlarda bir usülsüzlük olduğu şüphesini yetkililere bildirmesinin ardında Münih savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre sanayi casusluğu şüphesiyle açılan soruşturmada çalışanların Alman ordusunun satın almayı planladığı iletişim sistemleriyle ilgili dökümanlar gibi normalde sahip olmamaları gereken belgelere sahip oldukları ileri sürülmüştü.

Haberin duyulmasının ardından Airbus, Münih merkezli İletişim, İstihbarat ve Güvenlik sistemleri bölümündeki çalışanlarla ilgili iç incelemelerin sürdüğünü ve otoriteler tam işbirliği içerisinde hareket edildiğini açıklamıştı.