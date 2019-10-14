AFP: ABD Suriye’deki askerlerini çekiyor

AFP’nin bir Pentagon yetkilisine dayandırdığı haberinde, ABD’nin Suriye’deki yaklaşık bin askerini ülkeden çekerek yalnızca El Tanf’taki üste 150 asker bırakacağı iddia edildi.

AFP’nin ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Suriye’deki yaklaşık bin ABD askeri ülkeyi terk etme emri aldı.

Haberde ismi belirtilmeyen Pentagon yetkilisi, ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı üzerine Suriye’nin kuzeyindeki tüm ABD askerlerinin bölgeden çekilmeye başladıklarını, yaklaşık bin ABD askerinin ülkeden ayrılacağını ve geride yalnızca ABD’nin Suriye’deki askeri üssü El Tanf’ta 150 asker bırakacağını söyledi.

Ajansa konuşan Pentagon yetkilisi “Emri yerine getiriyoruz” dedi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper dün yaptığı açıklamada Trump’ın Suriye’nin kuzeyindeki ABD askerlerinin çekilmesi talimatı verdiğini söylemişti. Ancak Esper çekilen askerlerin Suriye'nin güneyine mi gidecekleri yoksa Suriye'den mi ayrılacakları konusunda net bir açıklama yapmamıştı.