AFP: ABD Irak'taki askerlerini çekeceğini resmi mektupla iletti

ABD ordusunun Irak'tan çıkmaya hazırlandığı konusunda Iraklı yetkilileri resmi bir mektupla bilgilendirdiği belirtiliyor.

AFP ve Reuters haber ajansları, ABD ordusunun ülkeden çıkmaya hazırlandığı konusunda Iraklı yetkilileri bilgilendirdiğini duyurdu.

AFP’nin haberine göre ABD ordusunun Irak'taki Görev Gücü komutanı William Seely, Irak’ın ortak operasyon komutanlığına gönderdiği mektupta, ABD askerlerinin “önümüzdeki gün ve haftalarda boyunca müteakip harekete hazırlanmak üzere yeniden konumlandırılacağı”nı bildirdi.

Mektupta "Ülkeden çıkmamız talimatını verme konusundaki egemen kararınıza saygı duyuyoruz" denildiği iddia edildi.

ABD ve Irak Savunma Bakanlığı’ndan yetkililerin sözkonusu mektubu doğruladığı belirtildi.

Haber Irak Meclisi’nin dün aldığı yabancı askerlerin ülkeden çıkarılması kararının ardından geldi.

