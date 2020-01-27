Afganistan'da düşen uçakla ilgili havayolu şirketinden açıklama: Bize ait değil

Afganistan'da bir yolcu uçağının düştüğü açıklandı. Afgan yetkililer Herat'tan Kabil'e uçan Ariana Afgan Havayolları'na ait bir uçağın düştüğünü açıklarken, havayolu şirketi ise düşen uçağın kendilerine ait olmadığını duyurdu.

Afganistan'da sabah saatlerinde bir yolcu uçağının düştüğü açıklandı.

Afgan hükümetinden üç yetkilinin Reuters'a yaptığı açıklamada, uçağın devlete ait Ariana Afgan Havayolları'nın Herat'tan Kabil'e uçan yolcu uçağı olduğu ve Doğu Gazni'de Taliban'ın kontrol ettiği dağlık Deh Yak bölgesine düştüğü ve alev aldığı bilgisine yer verildi.

Ancak Ariana Afgan Havayolları'ndan daha sonra yapılan açıklamada, uçağın havayolu şirketine ait olmadığı belirtildi.

Ariana Afgan Havayolları CEO'su Mirwais Mirzakwal Mirzakwal, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Bir uçak kazası oldu ama bu Ariana'ya ait değil. Ariana'nın Herat'tan Kabil'e ve Herat'tan Delhi'ye bugün gerçekleştirdiği 2 uçuş güvenli bir biçimde yapıldı" dedi.

Düşen uçağın yolcu uçağı olup olmadığı, kime ait olduğu ve içindekilerin durumuna ilişkin belirsizlikse sürüyor.