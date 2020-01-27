Afganistan'da düşen uçak ABD Hava Kuvvetleri'ne ait çıktı

Afganistan'ın Gazni bölgesinde bu sabah düşen uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş jeti olduğu ortaya çıktı. Uçağın ABD'ye ait olduğunu doğrulayan bir yetkili, uçağın düşme nedenine yönelik soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Afganistan'ın Taliban'ın kontrol ettiği Gazni bölgesinde bu sabah düşen uçağın ABD Hava Kuvvetleri'ne ait olduğu ortaya çıktı.

CBS News muhabiri David Martin'e konuşan bir ABD'li askeri yetkili, Afganistan'da bir Air Force E-11 uçağının düştüğünü doğruladı. Yetkili, uçağın düşme nedenine dönük soruşturmanın devam ettiğini kaydederken, uçakta bulunanların durumuna ilişkin bilgi vermedi.

Afgan yetkililer, söz konusu uçağın, Herat'tan Kabil'e uçan Ariana Afgan Havayolları'na ait olduğunu açıklamış, ancak havayolu şirketi uçağın kendilerine ait olmadığını duyurmuştu.

Uçağın tamamen kül olduğunu, iki pilotun cansız bedeninin bulunduğunu aktaran yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz tespit edilmediğini belirtti.

TALİBAN: UÇAĞI BİZ DÜŞÜRDÜK

Taliban, ABD Hava Kuvvetleri'ne ait uçağı kendilerinin düşürdüklerini açıkladı.

Reuters'ın Afganistan muhabiri Ebu Kadir Sedikiri, Taliban'ın üst düzey CIA yetkilileri dahil olmak üzere uçakta bulunan herkesin öldüğünü açıkladığını aktardı.