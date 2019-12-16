AfD'li vekil: Rusya'ya yönelik tüm yaptırımlara son vermeyi taahhüt ediyoruz

Alman Federal Meclisi'ndeki AfD Grup Başkanı Gunnar Lindemann, ABD Temsilciler Meclisi'nin Kuzey Akım 2'ye yönelik yaptırım kararına tepki göstererek, Rusya'ya dönük yaptırımları kaldıracaklarını belirtti.

Alman Federal Meclisi'ndeki faşist parti Almanya için Alternatif (AfD) Grup Başkanı Gunnar Lindemann, ABD Temsilciler Meclisi'nin Kuzey Akım 2 doğal gaz boru hattının inşasında yer alan şirketlere yaptırım uygulama kararına tepki gösterdi.

Lindemann, yaptığı açıklamada "Temsilciler Meclisi'nin kararı yanlış, çünkü yaptırımlar sonuç olarak her iki tarafa da zarar verdi" ifadelerini kullandı.

"Kuzey Akım 2, Almanya'nın enerji arzını güvence altına almak için çok önemli" diyen AfD'li vekil, şöyle devam etti:

'RUSYA'DAN GAZ İTHALATI OLMAZSA RİSKLER ARTMAYA DEVAM EDECEK'

"Rusya'dan gaz ithalatı olmazsa, Almanya'da enerji güvenliğine yönelik riskler artmaya devam edecek. Washington, herkesin zararına olan yaptırımlarla tehdit etmek yerine seçimlerimize saygı göstermeli. Rusya ve daha önce Sovyetler Birliği, on yıllardır güvenilir ortaklar ve gaz tedarikçileri olduklarını kanıtladılar."

Lindemann, "Almanya, en nihayetinde Alman halkının çıkarlarını temsil etmeli. Bu, en ucuz ve en güvenilir şekilde elde edebileceğimiz yerden gaz alacağımız anlamına geliyor; Rusya'dan" diye konuştu.

'RUSYA'YA YAPTIRIMLAR SADECE EKONOMİMİZE ZARAR VERİYOR'

AfD'li vekil, "Ek olarak, Rusya'ya yönelik tüm yaptırımlara son vermeyi taahhüt ediyoruz. Zira sadece ekonomimize zarar veriyorlar" diye ekledi.

ABD Temsilciler Meclisi, 48'e karşı 377 oyla Rus doğalgazını Avrupa'ya taşıyacak ve önümüzdeki yıl kullanıma girmeleri planlanan Kuzey Akım 2 ve Türk Akım boru hatlarını da hedef alan yasa tasarısını onaylamıştı.