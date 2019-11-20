Af Örgütü İran'da 106 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolar beşinci gününe girdi. İnternetin neredeyse üç gündür tamamen kesik olduğu ülkeden son duruma ilişkin sağlıklı bilgi edinmekte güçlük çekiliyor.

Uluslararası Af Örgütü, İran'daki eylemler sırasında, 21 kentte 106 kişinin kişinin yaşamını yitirdiğini, binlerce kişinin de gözaltına alındığını bildirdi. İranlı kaynaklar da yaşamını yitiren üç güvenlik görevlisi için resmi cenaze töreni düzenleneceğini duyurdu.

Euronews'te yer alan habere göre, eylemler başkent Tahran ve diğer kentlerde devam ederken, hükümetin bazı eylemcileri hapse attığı söyleniyor. Öte yandan hükümet, eylemlerin ardından daha önce söz verdiği üzere, 60 milyon kişiye doğrudan para yardımının ilk ödemesini gerçekleştirdi. Hükümet kaynakları dün bu kapsamda 20 milyon kişiye her ay verilen yardımlara ek olarak kişi başına 8 dolar yardım ödendiğini duyurdu. Üç dilimde dağıtılacak olan yardımların ikinci ödemesinin çarşamba, üçüncüsünün ise cumartesi günü yapılacağı bildirildi.

'ULUSAL İNTERNET DİYE BİR ŞEY YOK'

İran hükümetine yakın haber kaynakları eylemler sırasında ülke genelinde 100 bankanın ve 57 dükkanın ateşe verildiği duyurdu. İran istihbarat yetkilileri de 87 binden fazla kişinin protesto gösterilerine katıldığını açıkladı.

Ülkedeki internet kesintisiyle ilgili açıklama yapan Enformasyon Bakanı Muhammed Javad Azari Jahromi ise bu konu üzerine çalıştığını, kesintilerle ilgili halkın sıkıntılarının farkında olduğunu söyledi. Bakan, "Ulusal internet diye bir şey yok" dedi.

İran'da hükümet her ay kişi başı yaklaşık 10 dolar yardım veriyor. Habere göre, para yardımında 80 milyonluk nüfusun yoksul kesimi hedefleniyor. Asgari ücretin 120 dolar civarında olduğu ülkede yapılan bu son yardımın, hükümetin protestoların büyüklüğünden endişe duyduğunun göstergesi şeklinde yorumlanıyor.