Adalet Bakanı’ndan Trump’ın twitlerine tepki: İşimi yapmamı engelliyor

ABD Adalet Bakanı Barr, Trump’ın, eski danışmanı Roger Stone davasıyla ilgili savcı, hakim ve jüri üyelerine eleştirilerinin kendi işini yapmasını imkansız kıldığını söyledi. Barr 'Artık Adalet Bakanlığı’nın ceza davalarıyla ilgili twit atmaya son vermenin zamanı geldi' dedi.

ABD Başkanı Donald Trump’a kendi kabinesinden “yargıya müdahale” tepkisi geldi.

ABD Adalet Bakanı William Barr, Trump’ın eski danışmanı Roger Stone’un yargılandığı davayla ilgili ABD Başkanı’nın sosyal medyada yazdıklarının ve yargılamayı sürdüren savcı, hakim ve jüriye yönelik eleştirilerinin kendi işini yapmasına engel olduğunu söyledi.

Roger Stone davasıyla ilgili ABC’ye konuşan Barr, Roger Stone’un yargılanmasına katılanlara Trump’ın eleştirilerinin Adalet Bakanı olarak kendisinin işini yapmasını imkansız kıldığını söyledi. Barr “İster Kongreden gelsin, ister bir gazetenin yazı kurulundan isterse de başkandan gelsin, kimsenin zorbalığı ya da etkisi altında kalmayacağım” diye konuştu.

Barr davaya ilişkin sürekli yorum yapılmasının işini engellediğini söyleyerek “Artık Adalet Bakanlığı’nın ceza davalarıyla ilgili twit atmaya son vermenin zamanı geldi” dedi.

Barr’ın bu açıklaması Trump’ın 2016 seçim kampanyasını yürüten eski danışmanlarından Roger Stone'un Kongreyi yanıltmak ve tanıkları ifade değiştirmeye zorlamak gibi çeşitli suçlardan yargılandığı davada 7 ila 9 yıl arasında hapis cezası isteyen 4 savcının istifa etmesinin ardından geldi.

Trump’ın sosyal medyada “Adalet yanlı uygulandı” diyerek savcı, hakim ve jüriyi hedef aldığı twitlerinin ardından ABD Adalet Bakanlığı Stone'a teklif edilenden daha az hapis cezası verilmesi için girişimde bulunmuştu. Savcılar bunun üzerine istifa etmişti.

Öte yandan Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada Trump’ın Adalet Bakanı Barr’ın açıklamalarından rahatsız olmadığı belirtildi. Açıklamada Trump’ın Barr’a "tamamen güvendiği" ifadesine yer verildi.