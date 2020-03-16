AB'ye girişlere 30 günlük yasak getiriliyor

AB, Schengen bölgesine girişleri 30 gün boyunca yasaklamaya hazırlanıyor.

Avrupa Birliği (AB) yeni koronavirüs pandemisine karşı önlemler kapsamında 30 gün süreyle Schengen bölgesine AB vatandaşı olmayanların mecburi olmayan girişlerine yasak getirmeye hazırlanıyor.

Bugün açıklanması beklenen karara göre Schengen bölgesine girişlere AB vatandaşları, onların aileleri ve sağlık personeli dışındaki kişilerin mecburi olmayan girişlerine 30 gün süreyle izin verilmeyeceği belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu'nda görüşülen önerinin uygulamaya konulması için 26 üyenin devlet başkanlarının imzası gerekecek.