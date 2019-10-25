ABD’ye ait bombardıman uçağı, Kaliningrad yakınlarında bombardıman simülasyonu yaptı

ABD Hava Kuvvetlerine ait stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress, Kaliningrad bölgesindeki Rus Baltik Filosu’nu bombardıman simülasyonu gerçekleştirdi.

PlaneRadar uçuş gözlem portalının verilerine göre, İngiltere’nin Fairford hava üssünden havalanan ABD Havva Kuvvetleri’ne ait 61-0025 kuyruk numaralı stratejik bombardıman uçağı B-52H Stratofortress, Moskova saatiyle 15:40’ta Kaliningrad yakınlarında tespit edildi. Yaklaşık altı kilometre yükseklikte seyreden uçağın hızının saate 663 km olduğu belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Avrupa'daki ABD Silahlı Kuvvetleri Komutanlığı'ndan daha önce yapılan açıklamada, ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H Stratofortress stratejik bombardıman uçağının Karadeniz üzerindeki eğitim uçuşlarını tamamladıkları belirtilmişti.

PlaneRadar uçuş gözlem portalı ise, 19 Ekim’de gerçekleşen eğitim uçuşlarında, Kırım’a yaklaşan bir B-52H uçağının şehri bombardıman simülasyonu gerçekleştirdiğini bildirmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Su-27 savaş uçağının Karadeniz’deki Rus sınırına yaklaşan ABD hava Kuvvetlerine ait B-52H uçağına önleme yaptığını duyurmuştu.

Rusya Devlet Duması, Washington’dan Rusya sınırlarında beliren bombardıman uçaklarıyla ilgili açıklama istedi. Rusya Parlamentosu Kırım Milletvekili Mihail Şeremet, ABD’nin dünyanın her yerinde ‘provokasyon politikası’ izlediğini ve bunun kabul edilemeyeceğini, Rusya’nın toprak bütünlüğüne yönelik tehdit olması durumunda saldırganın imha edileceğini söyledi.