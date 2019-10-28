ABD'nin uzay aracı 780 gün sonra dünyaya indi

17 Eylül 2017 tarihinde fırlatılan ABD Hava Kuvvetleri'ne ait X-37B uzay uçağı, dünya yörüngesindeki görevini tamamladı.
Florida'da bulunan NASA Kennedy Uzay Merkezi'ne iniş yapan uçak, 780 günlük uçuşla kendi rekorunu kırdı.
İlk olarak 2010'da fırlatılan X-37B, toplamda 2 bin 856 gün dünya yörüngesinde uçuş yapmış oldu. Uçağın, 2020'de yeniden göreve yollanacağı açıklandı.
ABD Hava Kuvvetleri tarafından yürütülen uzay programında biri X-37A, ikisi X-37B olmak üzere üç uzay uçağı bulunuyor.
Söz konusu program kapsamında uzun süreli uzay yolculuklarıyla uçakların uzun vadede dayanıklılığının test edildiği belirtiliyor.