ABD’nin Texas eyaletinde şiddetli patlama

ABD'nin Texas eyaletinde yer alan Houston kentinde patlama gerçekleşti.
soL - Dış Haberler
Cuma, 24 Ocak 2020 15:33

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinin başkenti Houston'da patlama gerçekleşti. Patlama Watson Grinding and Manufacturing firmasına ait bir fabrikada meydana geldi. Houston İtfaiye Departmanı olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı. 

Sanayi tesisinde gerçekleşen patlama anı bir güvenlik kamerasına şöyle yansıdı:

Patlamanın etkisiyle çevredeki konutlarda hasarlar oluşurken yerel medyaya konuşan fabrikanın sahibi, patlamanın bir propen tankının alev alması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Kentin itfayesiyse bölgeden bir tahliye operasyonu gerçekleştirmeyeceklerini açıkladı.