ABD’nin Texas eyaletinde şiddetli patlama

ABD'nin güneyindeki Texas eyaletinin başkenti Houston'da patlama gerçekleşti. Patlama Watson Grinding and Manufacturing firmasına ait bir fabrikada meydana geldi. Houston İtfaiye Departmanı olayda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sanayi tesisinde gerçekleşen patlama anı bir güvenlik kamerasına şöyle yansıdı:



Patlamanın etkisiyle çevredeki konutlarda hasarlar oluşurken yerel medyaya konuşan fabrikanın sahibi, patlamanın bir propen tankının alev alması sonucu gerçekleştiğini söyledi.

Kentin itfayesiyse bölgeden bir tahliye operasyonu gerçekleştirmeyeceklerini açıkladı.

No evacuation order has been given at this time.@HoustonFire HazMat team is on scene and monitoring.

— Houston Fire Dept (@HoustonFire) January 24, 2020