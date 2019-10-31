ABD'nin 'Suriye'den çekilme' yalanı: Kalan askerler 900'ü bulabilir

New York Times’a konuşan kaynaklar ABD'nin Suriye’de 900 asker bırakabileceğini söyledi. Trump ülkeden çekilme kararını açıkladığında Suriye’deki ABD askerlerinin sayısı 1000’di.

New York Times (NYT) gazetesine konuşan kaynaklar, Suriye’den askerlerini çekme kararını açıkladıktan sonra “petrolü güvenceye almak”tan söz eden ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkede 900 asker bırakabileceğini söyledi. Gazete, Trump'ın çekilme açıklaması öncesi Suriye'de zaten 1000 ABD askeri bulunduğuna dikkat çekti.

Suriye’den asker çektikten sonra bu kez petrol bölgesine asker konuşlandıracağını açıklayan Trump'ın askerleri geri getirme ve tekrar gönderme işlemlerinin ardından, ülkedeki ABD askerlerinin sayısının 900'e ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Sputnik’in aktardığına göre NYT, bunun, Trump'ın çekilmeye kalkışmasından önce Suriye'de bulunan 1000 ABD askerine yakın bir sayı olduğuna dikkat çekti.

Gazete, bir yandan Suriye'den ABD askerleri ayrılırken, diğer yandan ülkeye ABD askerlerinin girdiği bir manzara çizdi.

Suriye'de daha önce bulunan 1000 ABD askerinden 500'ünün bu hafta itibarıyla Suriye'den çıkmış olduğunu, çekilmenin geriye yaklaşık 250 asker kalana dek devam edeceğini ve bunların doğuda petrol yataklarının bulunduğu Deyrezzor'a konuşlanacağını aktaran NYT, diğer yandan bu ilk grubun kısa süre içinde mekanize birliklerle takviye edilmesiyle petrol bölgesindeki ABD askerlerinin sayısının 500'e ulaşacağını kaydetti.

Suriye'nin güneyinde, Irak-Ürdün sınırı yakınındaki Tanf'ta bulunan ABD askeri üssü ile çevresinde konuşlu askerler buna eklendiğinde Suriye'deki ABD askerlerinin toplam sayısının 900'e ulaşacağını hesaplayan NYT, IŞİD'in dirilme emareleri göstermesi halinde bu sayının daha da yükselebileceğini belirtti.