ABD'nin Suriye özel temsilcisi SDG lideriyle görüştü

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Ankara ve Erbil ziyaretlerinin ardından Suriye'ye geçerek Suriye Demokratik Güçleri Genel Komutanı Mazlum Abdi'yle görüştü.

Türkiye’yle Rusya’nın İdlib nedeniyle gerilim yaşandığı bir dönemde Ankara’yı ziyaret eden ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey’nin bölge turu devam ediyor.

Nerina Azad'da yer alan habere göre, Jeffrey Erbil’deki temaslarının ardından Suriye’ye geçerek Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) Genel Komutanı Mazlum Abdi'yle görüştü.

Jeffrey ile Abdi’nin görüşmesine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, yerel medyaya göre toplantıda "IŞİD’le mücadele" ele alındı. Görüşmenin nerede yapıldığında dair bilgi verilmedi.

Jeffrey geçtiğimiz hafta İdlib konusunu görüşmek üzere Ankara’ya gelmişti. Jeffrey, önceki gün de Erbil’de, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani’yle görüşmüştü.