ABD'nin seyahat yasağı listesine eklenecek 7 ülke belli oldu

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı listesine 7 ülke daha koymayı planladığı belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkelere yönelik seyahat yasağı listesini genişletmeyi planladığı belirtildi.

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Trump yönetimi, Belarus, Eritre, Kırgızistan, Myanmar, Nijerya, Sudan ve Tanzanya'yı seyahat yasağı listesine ekleyecek.

Yetkililer, söz konusu ülkelere "tamamen bir yasaklama"nın olmayabileceğini, yalnızca iş ya da seyahat gibi vize türlerine kısıtlama getirilebileceğini belirtti.

Listenin henüz son haline ulaşmadığı, listeye bir ya da iki ülkenin daha dahil edilebileceği kaydedildi.

Trump, dün yaptığı açıklamada seyahat yasakları listesine daha fazla ülkeyi eklemeye çalıştığını doğrulamış, ancak isim belirtmekten kaçınmıştı.

Yasal süreçlerle liste pek çok kez değişirken şu anda bu yasak İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarını kapsıyor.