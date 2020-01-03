ABD’nin saldırısı sonrası silah şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti

ABD’nin İranlı general Kasım Süleymani’yi öldürdüğü saldırının ardından ABD’li silah şirketlerinin hisseleri yükselişe geçti.

ABD’nin Irak’ın başkenti Bağdat’ta düzenlediği hava saldırısında İranlı general Kasım Süleymani ve Iraklı Haşdi Şabi komutanı El Mühendis’i öldürmesinin ardından petrol ve altın fiyatları ile birlikte ABD'li silah şirketlerinin hisseleri de yükselişe geçti.

ABD borsaları saldırının ardından sert düşüşle açıldı ancak silah şirketlerinin hisse senetleri değer kazandı.



Dow Jones Sanayi Endeksi açılışta yüzde 0,9 düşüşle 28,616.27 puan olurken S&P 500 Endeksi de yüzde 1'e yakın düşüşle 3,229.22 puan oldu. Nasdaq Bileşik Endeksi ise yüzde 1 oranında düşerek 8,999.84 puana geriledi.

ABD saldırısının ardından Dow Jones Sanayi Endeksi'nde Lockheed Martin, Raytheon, Boeing gibi şirketlerin hisse senetleri yükselişe geçti: