ABD'nin 'Rus gemisi tehlikeli mesafede yaklaştı' iddiasına Rusya'dan yanıt

Rusya Savunma Bakanlığı, ABD'nin 'Rus gemisi, gemimize tehlikeli mesafede yaklaştı' iddiası üzerine, ABD donanmasına ait USS Farragut destroyerinin mürettebatını, bilinçli olarak uluslararası deniz güvenliği normlarını ihlal etmekle suçladı.

ABD 5. Filosu, 2 gün önce Umman Denizi’nde Rus savaş gemisinin ABD gemisine tehlikeli mesafeye yaklaştığını iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, bu iddianın asılsız olduğu kaydedildi.

Sputnik'in aktardığı açıklamada, “9 Ocak 2020 tarihinde, Rus savaş gemisi ile aynı rotada ilerlerken solunda bulunan ABD destroyeri, Rus geminin yolunu kesmeye yönelik manevra gerçekleştirerek denizde kazaları önlemeye yönelik uluslararası kuralları kaba bir şekilde ihlal etmiştir” denildi.

ABD destroyerindeki kameraların ihlali kaydettiği belirtilen açıklamada, "Rus savaş gemisinin mürettebatı profesyonelce hareket ederek kuralları ihlal eden gemi ile kazayı önleyen manevrayı gerçekleştirdi" denildi.