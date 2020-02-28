ABD'nin NATO Daimi Temsilcisi: Umarız Türkiye Rusya'nın ne olduğunu görür

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison İdlib’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulundu.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, İdlib’deki son gelişmelere ilişkin değerlendirmesinde “Umarız Türkiye Rusya’nın ne olduğunu görür” dedi. Hutchison, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim onların geçmişinin ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu görür” diye konuştu.

Duvar'da yer alan habere göre bir basın brifinginde konuşan ABD’li temsilci, “Umarım Cumhurbaşkanı Erdoğan, bizim onların geçmişinin ve geleceğinin müttefiki olduğumuzu görür. Rusya’nın ne olduğunu, şu an ne yaptıklarını görürler” sözlerini sarfetti.

Hutchison, Washington’ın Ankara’ya Rus yapımı S-400 hava sistemleri anlaşmasından vazgeçmesi çağrısını da yineledi.