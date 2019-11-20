ABD’nin NATO Büyükelçisi: Türkiye'ye dair umudumuzu korumak istiyoruz

ABD NATO Daimi Temsilcisi Hutchison, Türkiye’ye Rusya'dan satın alınan S-400 hava savunma sistemini aktive etmeme çağrısını yineledi.

ABD NATO Daimi Temsilcisi Kay Bailey Hutchison, Türkiye’nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemi konusunda geri adım atması ihtimaline dair umutlarını korumaya çalıştıklarını belirtti.

DW Türkçe’nin “Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400’ler konusunda geri adım atmamakta kararlı olduklarını söyledi. Türkiye’nin Rusya ile gelişen ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz. Bu NATO’yu, siyasi ve güvenlik planlamalarını nasıl etkiliyor?” sorusunu yanıtlayan Hutchison, “Gayet tabii ki endişeliyiz” dedi.

Hutchison, S-400 meselesinin iki taraf arasında “şüpheye yer olmayacak bir ihtilaf konusu” oluşturduğunu kaydetti.

Türkiye'nin S-400 satın alması nedeniyle F-35 programından çıkarıldığını hatırlatan Hutchison, “Oysa biz F-35 projesinin Türkiye için devasa bir ekonomik değer olmasını umut etmiştik” dedi.