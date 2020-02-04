ABD’nin kara mayını kullanımında kısıtlamaları kaldırmasına AB’den tepki

AB, Trump yönetiminin kara mayınlarının kullanılmasında kısıtlamaları kaldırma kararını kınayan bir açıklama yaptı. Kara mayınlarının kullanımı siviller üzerindeki zararları ve kalıcılığının oluşturduğu tehditlerden dolayı birçok ülke tarafından bırakılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, selefi Barack Obama'nın getirdiği kara mayınlarının kullanımına dair kısıtlamaları kaldırdı ve İngiltere, Fransa, Almanya, Kanada ve diğer birçok ülke tarafından yasaklanan bu tür silahların kullanılmasına izin verdi.

Brüksel, Washington'un bugün personel karşıtı kara mayınlarının kullanılması yasağını kaldırma kararını kınadı ve kararı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirdi. AB'ye göre, mayınların kullanımını yasaklamak "son yirmi yılda on binlerce insanı kurtardı".

AB’nin resmi açıklamasında kara mayınları için "Her yerde, her zaman ve herhangi bir aktör tarafından kullanımları Avrupa Birliği için tamamen kabul edilemez durumda" denildi.

‘SİVİLLERE ETKİ ETMEYEN MAYIN’ YALANI

Karar hakkında yorum yapan Beyaz Saray, yasağın ABD birliklerini dezavantajlı duruma getirebileceğini belirterek, askeri kuvvetlerin yalnızca "sivillere ve partner güçlere istenmeyen zararları azaltmak için özel olarak tasarlanmış kalıcı olmayan kara mayınlarını" kullanacaklarını iddia etti.

Anti-personel mayınlar 1999 yılında yürürlüğe giren Ottawa Antlaşması ile yasaklandı. İmzacılar listesi Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'daki ülkelerin büyük çoğunluğu dahil 164 devleti içeriyor. Ancak ABD 2014'te sadece yeni mayın satın almayı bıraktı ve Kore Yarımadası dışında kullanımını yasakladı.