ABD'nin İran'daki protestolara verdiği destek mesajına yanıt

İran Dışişleri Sözcüsü Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun protestolara yönelik desteğinin İran halkının tutumuyla bağdaşmadığını dile getirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun, İran'ın çeşitli bölgelerinde başlayan akaryakıt zammı protestolarına yönelik destek mesajına yanıt verdi.

Musevi, yaptığı açıklamada "İran halkı, bu ikiyüzlü destek mesajlarının içten ve samimi olmadığını çok iyi biliyor" dedi.

Musevi, "İranlılar, Pompeo ve onun gibiler tarafından desteklenen ayaklanmaların, İran halkının tutumuyla bağdaşmadığının farkında" ifadesini kullandı.

Sözcü, Pompeo'nun 'dayanışma' açıklamalarının, İran halkının ABD'nin ekonomik terörüne maruz kaldığı zamanda geldiğine dikkat çekti.

Diğer yandan İran Sanayi ve Ticaret Bakani Reza Rahmani, akaryakıt zammının tüm ürünlerin fiyatlarında artışa gidildiği anlamına gelmediğini belirtti.

Rahmani, açıklamasında tüm üreticilerin piyasa fiyatlarının kontrolüne katkıda bulunacağı taahhüdünde bulundu.

