ABD'nin hava saldırısında 19 kişi öldü!

ABD'nin Irak'ta düzenlediği hava saldırısında 19 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Irak'ta Haşdi Şabi, ABD'nin hava saldırısında 19 kişinin öldüğünü açıkladı.

Haşdi Şabi Harekat Dairesi Başkanı Cevad Rubayavi, Haşdi Şabi Basın Ofisi'ne yaptığı açıklamada, Enbar'daki askeri üslerine düzenlenen saldırıda 19 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını bildirdi.

Rubayavi, enkaz altında cesetlerin olduğunu ifade etti.

'CEVABIMIZ SERT OLACAK'

Sputnik'in haberine göre, Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis de açıklamasında "ABD güçlerine karşı cevabımız çok sert olacak" ifadesini kullandı.

Haşdi Şabi, ABD'ye ait silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) Enbar'daki milis gücünün 45'inci bölüğüne saldırı düzenlendiğini duyurmuştu.

POMPEO'DAN AÇIKLAMA

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Irak'taki koalisyon güçlerine ait bir üsse saldırılmasının ardından yapılan ABD hava saldırılarını İran'a verilen 'net bir cevap' olarak nitelendirdi.