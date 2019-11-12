ABD’nin F-35 filosunu İsrail’e konuşlandıracağı iddia edildi

ABD’nin Rusya ve İran’ın Suriye’de artan askeri varlığına karşı İsrail’de yüzlerce F-35 savaş uçağı konuşlandırmak üzere hangarlar inşa ettiği öne sürüldü.

ABD’nin İsrail’e yüzlerce F-35 savaş uçağı sevk edeceği ve uçakları konuşlandırmak üzere ülkede büyük hangarlar inşa ettiği öne sürüldü.

Rusya merkezli Avia.Pro’da Pazar günü yayımlanan habere göre ABD İsrail topraklarında F-35’ler için çok sayıda hangar inşa edecek. Haberde ABD’nin yüzlerce savaş uçağını İsrail’e yerleştirmesinin Rusya’nın Ortadoğu’daki askeri varlığına bir tehdit olduğu ifadesine yer verildi.

İsrail istihbaratına yakın Debka ve 9TV’de de Rus askeri kaynaklarına dayandırılan haberlerde, ABD Hava Kuvvetleri’nin Yeni Nesil Müşterek Taaruz Uçağı F-35’lerin önemli bir bölümünü İsrail’e konuşlandırmaya hazırlandığı, bunun için kurulacak hangarların toplam 252 bin metre kareyi kapladığı belirtildi.

Avia.Pro, ABD’nin bu adımının Rusya ve İran’ın askeri etkisine karşı bir hamle olduğu değerlendirmesine yer verirken, konuyla ilgili ABD ve İsrail’den resmi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.