ABD'nin askeri konvoyu Kamışlı’dan geçti

ABD’ye ait bir lojistik destek konvoyu Haseke’den geçerken SANA, ABD’nin Kamışlı’da iki askeri üs kurmaya çalıştığını aktardı.

ABD güçleri, dün gece saatlerinde Haseke iline bağlı Kamışlı kentine lojistik destek yüklü araçlardan oluşan bir konvoy geçirdi.

SANA’nın haberine göre Kamışlı kentinde ABD güçlerinin Irak’ın kuzeyinden Suriye’ye gayrı meşru şekilde açılan sınır geçitlerinden lojistik destek taşıyan onlarca aracı geçirdi. Söz konusu lojistik desteğin askeri alanların korumasını pekiştirme amaçlı beton ve tankerlerden oluştuğu aktarıldı.

Diğer yandan SANA, ABD güçlerinin biri Kamışlı kentinin batısında, diğer ise doğusunda olmak üzere iki askeri üssü en kısa sürede kurmaya çalıştığını aktardı.