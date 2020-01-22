ABD’li yazar Washington'un SSCB'yi yıkmak için yaptıklarını yazdı

ABD’li yazar Ted Rall, 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın Facebook reklamlarıyla müdahale ettiği iddialarını eleştirdiği yazısında, ABD'nin tarihi boyunca Sovyetler Birliği'ne pek çok defa saldırdığını ve sabotaj düzenlediğini anlattı.

ABD Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) eski çalışanı Edward Snowden'ın biyografisini yazan Ted Rall, ABD merkezli CounterPunch internet sitesi için yazdığı makalede Washington'un SSCB'yi yıkmak için yaptığı müdahaleleri yazdı.

Sputnik'in Ted Rall’ın Counterpunch'taki yazısından aktardığına göre; 2016 ABD başkanlık seçimlerine Rusya'nın Facebook reklamlarıyla müdahale ettiği iddialarını anımsatan ve Moskova'nın 2020 yılında aynısını yapmaya çalışacağına dair iddiaları eleştiren Rall, ABD'nin tarihi boyunca Sovyetler Birliği'ne pek çok defa saldırdığını ve sabotaj düzenlediğini anlattı.

"Dolayısıyla eğer ABD olmasaydı, SSCB'nin çöküşünden sonra kurulan Rus hükümeti, yani bugünkü Rus sistemi olmazdı" diyen Rall, 1917 Ekim Devrimi'nden sonraki aylarda ABD'nin binlerce askerden oluşan birlikleri saldırı için SSCB’ye gönderdiğini ve söz konusu birliklerin üç yılda ülkeden atıldığını anımsatarak, bunun Facebook reklamlarından daha büyük bir müdahale olduğunu yazdı.

Rall, 2. Dünya Savaşı'nda ABD ile SSCB'nin Nazilere karşı ittifak yaptığını ancak ABD'nin savaşa girmemek için üç yıl ayak sürüdüğünü ve bu sırada onlarca milyon Sovyet vatandaşının öldüğünü anlattı.

1960 yılında ise Sovyet hava sahasına giren ABD'li casus Gary Power'ı taşıyan uçağın Sovyet füzesiyle düşürüldüğünü kaydeden Rall, Amerikan uçağının hava sahası ihlalini savaş nedeni olarak niteledi, ancak SSCB'nin savaş yerine başka bir yola başvurduğunu anlattı.

Rall, 1982'de Başkan Ronald Reagan'ın Sibirya'dan doğalgaz taşıyan boru hattının Sovyet ekonomisine zarar vermek için patlatılmasını öngören "dahiyane" CIA planını kabul ettiğine dikkat çekti ve bu planının ekonominin bozulması, çevre felaketi ve uzaydan bile görülebilen en unutulmaz nükleer dışı patlama ve yangın olduğunu söyledi.

Enerji kaynakları üretiminin SSCB için önemini anlayan ABD'nin Suudi Arabistan'ı petrol üretimini artırma konusunda ikna ettiğini söyleyen Rall, bunun sonucunda tüm dünyada petrol ve gaz fiyatlarının düştüğünü ve Sovyet ekonomisinde durgunluk olduğunu belirtti.

Rall, "Rusya bir benzerini bize yapsaydı, ABD bunu savaş nedeni sayardı" diye ekledi.

ABD’li yazar yazısını "ABD'liler, SSCB'yi yıkmak için çok çalıştı. Başardıktan sonra da, müdahale kabul edilebilir ve uygun olduğunda, Rusya'yı ölüme terk ettiler" diyerek ABD'nin Rusya'nın iç siyasete müdahalesinden endişe duymasının, kulağa psikolojik yansıtma gibi geldiğini söyleyerek bitirdi.