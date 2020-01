ABD’li silah üreticileri dünyayı mayınla kaplamak istiyor

Bir önceki ABD yönetiminin getirdiği mayın döşemeyi kısıtlayan yönetmelik mevcut hükümetin tekrar gündemine geldi. Mayın üreticisi firmalardan Textron ve General Dynamics, Trump yönetimiyle iyi ilişkileriyle biliniyor.

ABD Ordusu’nun mayın döşemesini sınırlayan yönetmelik ABD hükümetinin gündemine girdi. Önce ABD menşeli Vox tarafından gündeme getirilen daha sonraya Reuters tarafından doğrulanan bilgilere göre mayın döşemenin önünü açan yönetmelik ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından ele alındı.

Yer mayınlarının çatışmalar bittiğinde dahi kalıcı olmalarından dolayı sivil nüfusu tehdit ettiği için kullanımları eleştirilere maruz kalmıştı.

Reuters’ın Trump Hükümeti’nin kısa sürede duyuracağını iddia ettiği karar bir önceki ABD Hükümeti’nin 2014’te aldığı yer mayınlarının kullanılmasını ve üretimini sınırlandıran ve Kore Yarımadası’nın dışındaki mevcut teçhizatı değiştirmeyi içeriyordu.

YER MAYINLARININ ETKİSİ

Yer mayınları kişiyi öldürmek için değil, yaralayıp saf dışı bırakmak için tasarlanmış bir silah, böylece düşman kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu başta sıhhi olmak üzere lojistik destek ihtiyacını arttırma özelliğine sahip.

Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay’a göre yer mayınlarını “savaş cerrahlarının en zor tedavi ettikleri yaraların” oluşmasına neden olmakta.

Landmine ve Cluster Munition Monitor'a göre, 1999-2018 yılları arasında, yer mayınları nedeniyle çoğu sivil yaklaşık 130.000 kişi yaşamını yitirdi. 1999'dan bu yana mayına basması sonucu yaşamını yitirenlerin yüzde 48'i çocuk. Ölümlere sakatlanmaların ve tüm etkileşimlerin dahil edildiği durumdaysa mayınlardan etkilenen birçok ülkede, çocuklar her beş mayın kurbanından birini oluşturmakta.

Uluslararası Yer Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası'na göre, her yıl yaklaşık 15.000 ila 20.000 kişi yer mayınları tarafından öldürülüyor veya sakat bırakılıyor.

Bu silahın kullanımını yasaklamak için Uluslararası Yer Mayınlarının Yasaklanması Kampanyası, 160'dan fazla ülkenin kara mayınlarını yasaklamak için imzaladığı 1997 Ottawa Anlaşmasını gerçekleştirdi, ancak bu anlaşma ABD, İsrail, Rusya, Çin, Pakistan ve Hindistan gibi ülkeler tarafından henüz kabul edilmedi.

İŞİN ARKASINDAKİ MALİ BOYUT

Resmi olarak ABD yer mayını üretmeyi 1997’de sonlandırmış durumda. Ancak mayın üretimi bağlantılı anti-personel "mühimmat sistemi" adı altında devam etmekte. 2013’te ABD Savunma Bakanlığı, Alliant Techsystems, Textron ve General Dynamics firmalarıyla XM-7 Spider adlı bağlantılı anti-personel "mühimmat sistemi"nin üretimi için 20 milyon dolarlık ihaleye imza attı.

FİRMALARLA HÜKÜMETİN ARASINDAKİ BAĞ

Trump, 2017 yılında Textron’un COE’su Ellen Lord’u Edinme ve Sürdürme için Savunma Müsteşarlığı’na (Under Secretary of Defense for Acquisition and Sustainment) atadı. Mayın üretici CEO, satın alma, ileri teknoloji ve lojistik için Savunma Bakanlığı'nın ana personel elemanı görevini yürütmekte.

Bakanlığın baş idari sorumlusu olan Müsteşar, tesisat yönetimi, askeri inşaat, iş sağlığı yönetimi, kamu hizmetleri ve enerji yönetimini denetlelemekten sorumlu.

General Dynamics’in yönetim kurulundaysa Eski Savunma Bakanı Jim Mattis bulunuyor. Eski bir denizci olan Mattis, 2013’te deniz kuvvetlerinden emekli oldultan sonra General Dynamics’in yönetim kuruluna katılmıştı. Mattis daha sonrasında Ocak 2017’de Pentagon’un başına geçti. Geçtiğimiz yıl Temmuz ayındaysa Mattis, yerini Mark Esper’e bırakarak fimasının yönetim kuruluna geri döndü.