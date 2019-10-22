ABD'li senatörler SDK Eşbaşkanı'yla görüştü: Türkiye'ye yaptırım için toplanma çağrısı

ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eşbaşkanı İlham Ahmed'le Washington'da görüştü.

Türkiye ile ABD arasındaki ateşkes anlaşması sürerken, ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eşbaşkanı İlham Ahmed'le Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Van Hollen, “Az önce Suriyeli Kürtlerin en üst düzey siyasi temsilcisi olan Suriye Demokratik Konseyi Başkanı İlham Ahmed'le iki partili görüşme yaptık. Kendisi korkunç durumu izah etti ve harekete geçmeyi talep etti. İlham'la acil görevinde dayanışarak Kongre'den bu konuda harekete geçmesini isteyeceğiz” dedi.

Just got out of a bipartisan meeting with the SDC Executive Committee President Ilham Ahmed—the highest political representative of the Syrian Kurds. She described the horrible situation that demands action. We stand with Ilham during her emergency mission to ask Congress to act. pic.twitter.com/tjRgiQtOlq — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 21, 2019

Van Hollen, sosyal medya hesabından bir paylaşım daha yaparak, “İlham Ahmed ile toplantımızdan sonra kuzeydoğu Suriye’de gelişen duruma ilişkin daha çok endişeliyiz. Kongre, hemen şimdi, yeterli sayıda Amerikan askerinin Suriye’de kalmasını sürdürmek, hava desteğini garantiye almak ve Türkiye’ye karşı yaptırım uygulamak için toplanmalı” dedi.

After our meeting with Ilham Ahmed, we’re even more worried about the situation unfolding in northeastern Syria. Right now, Congress must come together to maintain an adequate U.S. troops in Syria, ensure air support, and impose sanctions against Turkey. https://t.co/gY6AZyFqX0 — Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 21, 2019

Reuters'da yer alan habere göre, Graham, toplantının ardından “Herkesten çok Türkiye’yi suçluyorum. Türkiye’nin işgali Halifeliğin (IŞİD) mağlubiyetini riske attı” açıklamasında bulundu.

Tercüman aracılığıyla konuşan Ahmed, iki hafta önce kararından dönmeye ikna etmek için ABD Başkanı Donald Trump’a telefon açtığını belirtti.