ABD'li senatörler SDK Eşbaşkanı'yla görüştü: Türkiye'ye yaptırım için toplanma çağrısı

Türkiye ile ABD arasındaki ateşkes anlaşması sürerken, ABD'de Demokrat Senatör Chris Van Hollen ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Suriye Demokratik Konseyi (SDK) Eşbaşkanı İlham Ahmed'le Washington'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmeyi sosyal medya hesabından duyuran Van Hollen, “Az önce Suriyeli Kürtlerin en üst düzey siyasi temsilcisi olan Suriye Demokratik Konseyi Başkanı İlham Ahmed'le iki partili görüşme yaptık. Kendisi korkunç durumu izah etti ve harekete geçmeyi talep etti. İlham'la acil görevinde dayanışarak Kongre'den bu konuda harekete geçmesini isteyeceğiz” dedi.

Just got out of a bipartisan meeting with the SDC Executive Committee President Ilham Ahmed—the highest political representative of the Syrian Kurds. She described the horrible situation that demands action. We stand with Ilham during her emergency mission to ask Congress to act. pic.twitter.com/tjRgiQtOlq

— Chris Van Hollen (@ChrisVanHollen) October 21, 2019