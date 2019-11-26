ABD'li senatör: Türkiye, S-400 sistemini test ederek kırmızı çizgiyi aştı

ABD'de Demokrat Partili Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sisteminin bir parçası olarak aldığı radar sistemini test ederek 'bir başka kırmızı çizgiyi aştığını' söyledi.

Cumhuriyetçi Güney Carolina Senatörü Lindsey Graham ile birlikte Suriye harekâtı nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısı hazırlayan Demokrat Maryland Senatörü Chris Van Hollen, Akıncı Hava Üssü'nde S-400 hava savunma sisteminin test edilmesine ilişkin yorumda bulundu.

Van Hollen, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Beyaz Saray ziyaretinden iki hafta sonra Erdoğan, Trump, ABD ve NATO'ya karşı gelerek S-400'lerle ilgili bir diğer kırmızı çizgiyi aşıyor" dedi.

ABD'li senatör, paylaşımında "Mevcut yasa Trump'ın yaptırım uygulamasını gerektiriyor. (Dışişleri Bakanı Mike) Pompeo, Türkiye'nin son 'güvenli bölge' ihlalleri ve Kürtlere karşı saldırılarına karşılık vermeli" açıklamasında bulundu.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Akıncı Hava Üssü'nde F-16'ların da katılımıyla gerçekleştirilen S-400 testlerine ABD personelinin katılıp katılmadığına ilişkin herhangi bir yorumda bulunmayı reddetmişti.