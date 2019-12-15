ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan azil süreci açıklaması

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Trump'a yönelik azil sürecinin 'partizan bir saçmalık' olduğunu söyledi. Graham, 'Senatoya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım. Başkan Trump'ın bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum' diye konuştu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik azil sürecinin "partizan bir saçmalık" olduğunu belirterek, "Senatoya gelir gelmez hızlı bir şekilde ölecek ve hızlıca son bulmasını sağlamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Katar'ın başkenti Doha'da katıldığı "19. Doha Forumu"nda CNN televizyonuna ABD Başkanı Trump'a yönelik azil süreci hakkındaki açıklamalarda bulunan Graham, "Başkan Trump'ın bu süreçten daha güçlü bir şekilde çıkacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Trump'ın yabancı hükümetlerden, Demokrat başkan aday adaylarından Joe Biden ve ailesini soruşturmasını talep etmesinin doğru olup olmadığı sorulan Graham, şunları söyledi:

"Joe Biden yakın bir arkadaşım, onunla dünyanın her yerine seyahat ettim. Demokrat aday olarak yarışıyor ve iyi iş çıkaracak. İşin aslı, oğlu Ukrayna'da yolsuz biri tarafından yönetilen bir gaz şirketinden ayda 50 bin dolar alıyordu ve iki ay sonra bu şirketin sahibinin evine baskın düzenlendi, sonra savcı kovuldu. Evet bu tür şeyler hakkında konuşmak gerek."