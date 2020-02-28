ABD'li Senatör Graham'dan İdlib'de uçuşa yasak bölge çağrısı

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısında bulundu.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Linsey Graham, İdlib'de uçuşa yasak bölge ilan edilmesi çağrısı yaptı.

​"Dünya İdlib'in Esad, İran ve Ruslar tarafından yıkımını kılını kıpırdatmadan izliyor" diyen Graham, "Türkiye'nin İdlib'deki müdahalesini çok takdir ediyorum. Uluslararası toplumun artık binlerce masum erkek, kadın ve çocuğu korkunç ölümden kurtarmak için uçuşa yasak bölge oluşturmasının zamanı gelmiştir" dedi.

ABD Başkanı Trump'a hitaben Graham "katliamın durdurulmasının ve Suriye'den milyonlarca mültecinin çıkmasının engellenmesi"nin ABD'nin ulusal çıkarına olduğunu söyledi.

