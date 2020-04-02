ABD'li petrol üreticisi iflas etti

ABD'li Whiting Petroleum, yeni koronavirüs salgını ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatı gerilimiyle birlikte iflas eden ilk petrol şirketi oldu.

Yeni koronavirüs salgını ve Suudi Arabistan ile Rusya arasındaki petrol fiyatı gerilimi, ABD'li petrol şirketi Whiting Petroleum'un iflasına yol açtı.

Forbes'da yer alan habere göre, küresel ham petrol talebine olan hızlı düşüşle birlikte Denver merkezli şirket, New York borsasındaki işlemlerini durdurmasının ardından, Teksas'ta bulunan mahkemeye iflas koruması talebinde bulunduğunu açıkladı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, petrol ve gaz fiyatlarındaki Suudi Arabistan ve Rusya arasındaki fiyat gerilimi ve pandemi kaynaklı düşüşlerin ardından şirketin yeniden mali yapılanmaya gitmesinin "en doğru yol" olacağı sonucuna varıldığı belirtildi.

Açıklamada, şirketin bilanço tablosunda 585 milyon dolardan fazla para bulunduğu ve ticari taahhütler doğrultusunda faaliyetlere devam edeceği kaydedildi. Şirket, ayrıca yeniden yapılanma sürecinde "ek finansal ihtiyaç" olmadan mali yükümlülüklerini yerine getirebileceğini söyledi.

Şirketin hisselerinde, borsadaki işlemlerin durdurulmasından önce yüzde 12 düşüş yaşandığı kaydedildi. Şirketin hisseleri, yılın ilk çeyreğinde ise yüzde 91 değer kaybetti.

Brent ve West Texas Intermediate petrol fiyatlandırma ölçütlerinin son verilerine göre, fiyatlarda yılın ilk çeyreğinde yüzde 66'la en büyük düşüş yaşandı.

FİYATLARIN NORMALLEŞMESİYLE BÜYÜK FİRMALAR TEKRAR ÜRETİME BAŞLAYABİLİR

Petrol alanında üretim maliyetleri düşse dahi kaya gazı şirketlerinde maliyetin seviyesi hâlâ çok yüksek durumda. Öte yandan, kaya gazı şirketleri, normal petrol şirketlerine kıyasla üretime çabuk dönebiliyorlar.

Fiyatların düşmesiyle birlikte halihazırda çok borçlu olan küçük kaya gazı firmalarının çoğunun batması ve büyük firmaların rezervler satın alması beklenirken, fiyatların normalleşmesiyle birlikte söz konusu büyük firmaların hızla tekrar üretime başlaması söz konusu olabilir.