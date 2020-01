ABD’li papazdan salgın yorumu: Tanrı günahkarları temizlemek için yolladı

Right Wing Watch'ın aktardığına göre ABD’de Akan Akarsu Kilisesi'nde kıdemli bir papaz ve TruNews adlı kanalın sahibi olan Rick Wiles, Çin’de baş gösteren yeni koronavirüs salgınının "tanrı tarafından gönderilen bir veba olabileceğini" öne sürdü. "Ölüm Meleği şu anda gezegenin her tarafına doğru hareket ediyor olabilir" diyen papaz, insanların "Tanrı’ya, doğru davranmaları" gerektiği yorumunda bulundu.

Papaz, televizyon programında "Ruhum bunun Dünya'ya gelen gerçek bir veba olduğuna tanıklık ediyor ve Tanrı bu gezegenden bir sürü günahı temizlemek üzere" dedi.

"Vebaların yargılamanın son adımlarından biri olduğunu" ileri süren Wiles, Çin'i "Hıristiyanlara zulmeden tanrısız bir komünist hükümet" liderliğindeki "tanrısız bir devlet" olarak nitelendirdi.

ABD’de de "İncil’e saygısızlıkların yapıldığını" söyleyen din adamı, "Sadece şu anda bu ülkedeki aşağılık, iğrenç insanlara bir bakın, küçük çocukları trans yapıp sapkınlaştıranlara. Tecavüzlere, cinsel ahlaksızlığa ve TV'lerimizdeki ve filmlerimizdeki pisliğe bakın" diye konuştu.

Rick Wiles says the coronavirus is a plague sent by God to purge the world of sin as the End Times approach and those who mock God "better wise up because there is a Death Angel on the loose right now and you are going to get an attitude adjustment." https://t.co/UW8ObaHZoG pic.twitter.com/qp0FomKKUw

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) January 28, 2020