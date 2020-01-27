ABD'li komutan SDG lideriyle görüştü

ABD'nin Ortadoğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie, SDG lideri Mazlum Abdi Kobani'yle yaptığı görüşmede, Kobani'nin ABD'den kendilerine yardım edeceğine dair garanti istediğini belirtti.

ABD'nin Ortadoğu’daki güçlerinin komutanı General Frank McKenzie, Suriye’nin doğusunda bir askeri tesiste Suriye Demokratik Güçleri’nin lideri Mazlum Abdi Kobani'yle görüştü.

VoA'da yer alan habere göre, McKenzie, görüşme sonrası yaptığı açıklamada Kobani’nin ABD'den kendilerine yardım edeceğine dair garanti istediğini belirtti.

McKenzie, karşılık olarak ABD'nin IŞİD karşıtı görevler sürdürmeye devam edeceğini, petrol alanlarının korunmasında SDG’ye yardımcı olacağını söylediğini kaydetti.

Bu söylenenler için bir zaman sınırı belirtmediğini söyleyen McKenzie, “O biliyor ve ben de katılıyorum, burada 100 yıl boyunca olmayacağız. Burada gerçekten ne kadar uzun kalacağımızı bilmiyorum ve buradaki ortaklarımızla çalışmaya devam etme dışında bir talimat almadım” dedi.

Irak ve Suriye’deki özel kuvvetlerin komutanı Tümgeneral Eric Hill de McKenzie’nin yanında bulundu. Hill, SDG'yi eğitmeye ve "IŞİD’i bitirmek" için onlarla operasyon yapmaya devam edeceklerini belirtti.