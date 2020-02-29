ABD'li komutan: Rusya ve Çin’in füzelerinden koruyacak savunma sistemi kuramayız

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Amiral Charles Richards, ABD’yi Rusya ve Çin’in balistik füzelerinden koruyacak bir füze savunma sisteminin kurulmasının teknik olarak mümkün olmadığını söyledi.

ABD Stratejik Kuvvetler Komutanı Amiral Charles Richards, Temsilciler Meclisi’nin Silahlı Kuvvetler Komitesi oturumunda, Demokrat Senatör Seth Mullton'un ABD füze savunma sistemlerinin Rusya ve Çin’in kıtalararası balistik füze saldırılarını önleyip önleyemeyeceğine ilişkin soruya yanıt verdi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Richards, ABD füze savunma sistemlerinin düşmanın "stratejik caydırıcılık araçlarıyla çakışmayacak" ve ülke topraklarını savunabilecek şekilde tasarlandığını söyledi.

Mullton’un, ABD’nin böyle bir saldırıyı önlemesinin savunma füzelerinin sayısıyla bağlantılı olup olmadığı sorusunu Richards, "Bu, çok yüksek maliyetli olmasının yanı sıra, teknik açıdan da mümkün değil ve aynı zamanda stratejik istikrar konusunu da gündeme getirir" şeklinde yanıtladı.

Richards, ABD füze savunmasının, "düşmanın saldırısını anlamsız hale getirecek kadar güçlü bir hasara neden olacak misilleme saldırısı" odaklı olduğunu kaydetti.