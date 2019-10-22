ABD'li komutan: Afganistan'da askeri gücümüzü azalttık

ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin Scott Miller, 'Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık' dedi.

ABD’nin Afganistan’daki Kararlı Destek Misyonu Komutanı Orgeneral Austin 'Scott' Miller, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile birlikte Afganistan'ın başkenti Kabil'de ortak basın düzenledi.

Afganistan'da ABD askerinin sayısının azaltıldığını duyuran Miller, "Kamuoyunca çok bilinmeyebilir ancak optimizasyon sürecinin bir parçası olarak buradaki askeri gücümüzü 2 bin civarında azalttık" diye konuştu.

ABD’nin Afganistan Kuvvetleri Sözcüsü Albay Sonny Leggett de, geçen yıl ABD’nin ülkede 15 bin olan asker sayısının şu an itibariyle 13 bin civarında olduğunu açıkladı. Legget, çekilen askerlerin Kabil’deki karargahtan olduğunu söyleyerek, durumun Afganistan’dan çekilmeyle ilgili değil, genel bir ayarlamanın parçası olduğunu belirtti.