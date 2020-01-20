ABD’li finans şirketinden 'Kanal İstanbul' açıklaması

ABD’li fon şirketi Money Maker Management, Türkiye’de ofis açtı. Ülkedeki tüm mega projeler ve altyapı projeleriyle ilgilendiklerini belirten şirket yetkilileri, Kanal İstanbul’a da talip olduklarını ve tüm finansmanı sağlayabilecek güçte olduklarını öne sürdü.

Türkiye’de ofis açan ABD’li fon şirketi Money Maker Management yetkilileri, Kanal İstanbul’un tüm finansmanını sağlayabileceklerini açıkladı.

MEGA PROJELER İŞTAH KABARTTI

Dünya Gazetesi'nden Aysel Yücel'e konuşan şirketin CEO'su George Ghorayeb, Türkiye’ye İzmir’deki uluslararası bir şirketin altyapı projesini fonlamak için geldiklerini belirtirken, gizlilik anlaşması nedeniyle bu firmanın adını açıklayamayacağını söyledi.

Türkiye’ye geldiklerinde burada ofis açma kararı aldıklarını açıklayan Başkan Yardımcısı Bassam Rashkidi, Kanal İstanbul projesi ile de yakından ilgilendiklerini söyledi.

'DEVLET DESTEKLİ HER TÜRLÜ PROJEYE TALİBİZ'

Rashkidi, “Türkiye’de devlet destekli her türlü projeye talibiz. 100 milyon doların altındaki projelerle zaten ilgilenmiyoruz. Daha çok mega projeler ilgimizi çekiyor. Devlet destekli altyapı, inşaat, baraj, köprü ve otoyol projelerinin yanı sıra Kanal İstanbul da ilgi alanımızda. Sadece Kanal kısmı değil, proje ile bağlantılı köprü ve tünel gibi tüm alt yapı projelerini de fonlayabiliriz” dedi.

Rashkidi, Kanal İstanbul’un Türkiye ekonomisine büyük ivme katacak, Türkiye’yi önemli bir noktaya taşıyacak stratejik bir proje olduğunu iddia etti ve ÇED raporu onaylanan Kanal İstanbul’un politik ve çevresel boyutları ile ilgilenmediklerini ifade etti.

Şirket yetkilileri, Kanal İstanbul konusunda hükümetle görüşüp görüşmedikleri sorusunu ise şirketin gizlilik politikaları gereği açıklayamayacaklarını söyledi.

'AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞALGAZ ARAMA PROJELERİYLE İLGİLENİYORUZ'

Money Maker Management CEO’su George Ghorayeb, devlet garantisi aldıkları takdirde Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama projeleri ile yakından ilgilendiklerini belirterek, “Bu konuda dünyanın çeşitli yerlerinde projeleri fonladık. Son olarak Lübnan’da 50 milyar dolarlık petrol ve gaz arama projesini fonlamak için devletle anlaşma yaptık. O ülkede 500 milyon tonluk petrol ve doğalgaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Biz de bu projeyi fonladık. Lübnan devlet başkanı masadan kalkıp Türkiye’ye geldik. Türk hükümeti ile de benzer bir anlaşma yapmaya sıcak bakıyoruz. Devlet desteği olduğu sürece miktarın bizim için önemi yok'' dedi.