ABD'li düşünce kuruluşundan Kongre'ye öneri: Türkiye ile PKK arasındaki barış müzakereleri yeniden başlatılmalı

ABD kongresi himayesinde çalışmalar yapan düşünce kuruluşu Barış Enstitüsü’nün hazırladığı ve ABD Kongresine sunulan Suriye raporunda Türkiye’ye dair dikkat çeken değerlendirmelere yer verildi.

Barış Enstitüsü (Institue of Peace) tarafından ABD Kongresine 'Syria Study Group' adıyla Suriye'ye ilişkin ABD’nin ne yapması gerektiğine dair 'önerilerin' olduğu bir rapor sundu.

Odatv'de yer alan habere göre raporda "Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye-PKK arasındaki barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasını teşvik etmelidir" denildi.

Türkiye ile işbirliği yapmak için alanların araştırılmasını istenilen raporda, "Türkiye’nin meşru güvenlik endişelerini giderin" ifadeleri de yer aldı.

ABD kongresine sunulan raporda, "ABD, İdlib’de terörist gruplar üzerindeki baskıyı artırmak için dış saldırıları planlayabilecek yolları araştırmalı" sözleri de dikkat çekti.