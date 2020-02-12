ABD'li askerler Kamışlı'da bir sivili öldürdü

ABD askerlerinin, Kamışlı'nın doğusundaki geçişlerini engellemek isteyen Suriyeli sivillere açtığı ateş sonucunda bir sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA, ABD'li işgal güçlerinin Kamışlı'nın doğusundaki Hirbet Amo ve Hamu köyünde sivillere ateş açtığını bildirdi.

ABD'li askerlerin, Suriye Ordusu'nun kontrol noktası yakınlarında yapılan engelleme sırasında sivillere açtığı ateş sonucu bir kişiyi öldürdüğü, bir kişiyi yaraladığı belirtildi.

SANA'nın haberinde Kamışlı'nın doğusundaki Hirbet Amo köyünde durdurulan dört araçlık ABD askeri konvoyu yüzlerce sivil tarafından taş atılarak protesto edildi. Köylülere ABD askerleri tarafından açılan ateş sonucu bir sivil yaşamını yitirdi, bir sivil yaralandı. Yaralı köylünün Kamışlı Hastanesi'ne kaldırıldığı belirtildi.

Suriye devlet televizyonu El İhbariye'nin yayınladığı görüntülerde sivillerin ABD askeri aracına yaklaşmasının ardından bir ABD askerinin araçtan çıktığı görüldü. El İhbariye bölgede ABD'nin takviye güçlerine karşı protestoların yayıldığını duyurdu.

SANA haberinde olayın ardından ABD'li güçlerin bölgeye 5 zırhlı araç takviyesi yaptığını kaydetti.

Zırhlı araçların Buir el Buassi köyünden geçtiği sırada, köy sakinlerinin araçların yolunu keserek durdurduğu ve üzerindeki ABD bayraklarını yere indirdiği bildirildi.

ABD'li güçler ile siviller arasında hafif silahlarla çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

ABD uçaklarının çatışmalarla birlikte Hirbet Amo'da hava saldırısına başladığı belirtildi.

AA: ABD UÇAKLARI HASEKE'DE SURİYE ORDUSUNA AİT İKİ NOKTAYI VURDU

Anadolu Ajansı'nın geçtiği haberde, olayın ardından Haseke'deki Tel Beyder üssünden havalanan ABD'ye ait 2 savaş uçağının, Hirbet Ammo bölgesinde Suriye ordusunun 2 askeri noktasına saldırı düzenlediği belirtildi.