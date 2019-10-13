ABD'li askeri yetkili: Türkiye, Kobani'deki Amerikan gözlem noktasını bilerek vurdu

Washington Post'a konuşan Suriye'de görevli bir ABD'li askeri yetkili, Türkiye'nin dün gece Kobani'deki ABD gözlem noktasını bilerek vurduğunu söyledi. MSB konuyu yalanlayarak ‘Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir’ demişti.

Washington Post’a konuşan bir ABD'li askeri yetkili, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde başlattığı harekat sırasında Kobani'deki ABD gözlem noktasının hedef alınmasının kasti olduğunu söyledi.

Suriye'de bulunan ABD'li yetkili, sınırın Türkiye tarafından ABD gözlem noktasına birden fazla top mermisinin atıldığını söyledi.

Askeri yetkili, "Bu, ortağımız olan kuvvetlere yapacağımız türden bir şey değildi" dedi.

Söz konusu tepede bulundukları konusunda Türkiye'nin bilgi sahibi olduğunu kaydeden yetkili, gözlem noktasının hedef alınmasının kasıtlı olduğunu söyleyerek "Aylardır oradaydık ve tüm bölgede en açık bir şekilde belirlenen nokta orasıydı." dedi.

ABD’li askeri yetkili, olayın ardından ABD askerlerinin gözlem noktasını tahliye ettiği, ancak cumartesi günü ilerleyen saatlerde yeniden aynı noktaya döndüklerini söyledi.

SAVUNMA BAKANLIĞI ‘VURMADIK’ DEMİŞTİ

Milli Savunma Bakanlığı konuya dair yaptığı açıklamada "ABD gözlem noktasının yaklaşık 1000 metre güney batısındaki tepelerden Suruç’un güneyindeki sınır karakollarımıza Doçka ve havan tacizleri yapılmıştır. Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır. ABD’nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve Koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir." demişti.