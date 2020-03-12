AB'den ABD’nin seyahat yasağına tepki

Avrupa Komisyonu ve AB Konseyi başkanları yaptıkları açıklamada, ABD’nin koronavirüs nedeniyle Avrupa ülkelerine başlattığı 30 günlük seyahat yasağına tepki gösterdi.

Yeni koronavirüs pandemisi üzerine ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa ülkelerine yönelik seyahat yasağı Avrupa Birliği (AB) tarafından "tek taraflı" olarak nitelendi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel tarafından yapılan açıklamada koronavirüsün herhangi bir kıta ile sınırlı olmadığı ve tek taraflı eylemden ziyade işbirliği gerektirdiği belirtildi.

Açıklamada Trump'ın kararını AB'ye danışmadan tek taraflı almasının onaylanmadığı belirtildi.

ABD Başkanı Trump, ulusa sesleniş konuşmasında Avrupa anakarasından ABD’ye olan tüm yolculukları 30 gün süreyle askıya aldıklarını açıklamıştı.



